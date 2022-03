Ziehe meinen Hut vor den Vienna Capitals

Der 3:2-Erfolg der Vienna Capitals in Spiel 7 gegen den KAC war unglaublich, und jetzt geht es sofort mit dem Halbfinale weiter.

Vor dieser Leistung der Vienna Capitals muss ich den Hut ziehen: Sie haben gezeigt, was mit viel Herz und Leidenschaft möglich ist. Jeder hat sich voll reingehauen und für seinen Mitspieler aufgeopfert. Die Big Player wie Bernhard Starkbaum, Mario Fischer, James Sheppard oder Matt Bradley haben die Mannschaft angeführt, und die Jungen sind voll mitgezogen. Das war große Klasse, habe ich so selten ge­sehen. Auf der anderen Seite war ich vom KAC enttäuscht. Die Klagenfurter waren in diesem Spiel Favorit, aber Talent alleine hilft dir eben nicht immer.

Beweis: In den Play-offs ist alles möglich



Jetzt geht es direkt weiter ins Halbfinale, und alles, was am Dienstag passiert ist, ist wieder vergessen. Natürlich können die Caps viel, vor allem mental, vom Aufstieg über den KAC mitnehmen, doch die Karten werden neu gemischt. Es wartet ein ganz anderer Gegner. Salzburg hat viele Fähigkeiten, kann verschiedene Arten von Eishockey zeigen – spielerisch, aber auch sehr physisch. Jeder erwartet von ihnen den Meistertitel. Aber in den Play-offs kann alles passieren – das haben die Caps eindrucksvoll bewiesen.