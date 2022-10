Zimmer schießt Caps mit Triplepack zu 4:3-Sieg

Die spusu Vienna Capitals sind in Laibach auf die Siegerstraße zurückgekehrt und feierten einen 4:3-Erfolg. Mann des Spiels war US-Stürmer Zimmer, der über einen Triplepack jubelte.

Torjäger Zimmer ist derzeit nicht zu stoppen – das bekam auch Laibach zu spüren. In den vergangenen sieben Partien konnte der 24-Jährige immer punkten. Dabei gelangen ihm gleich sieben Treffer und ebenso viele Vorlagen. Am Freitag geigte der US-Boy in Laibach groß auf.

Nachdem Mehle die Slowenen in Führung brachte (11.) glich Zimmer nur 61 Sekunden danach zum 1:1 aus (12.). Im zweiten Abschnitt gelang Prokes aus kurzer Distanz mit seinem ersten Saisontreffer die 2:1-Führung der Wiener (27.). Jetzt hatte Laibach durch Kapel eine rasche Antwort – 2:2 (28.). In Überzahl konnte Zimmer mit dem 3:2 erneut vorlegen (31./PP).

Die Entscheidung fiel in den Schlussminuten: Zuerst konnte Zajc 109 Sekunden vor dem Ende mit einem Mann mehr auf dem Eis zum 3:3 ausgleichen (59./PP) – es roch nach Verlängerung. Aber nur 18 Sekunden später bzw. 91 Sekunden vor der Schlusssirene fixierte Zimmer den 4:3-Sieg und seinen Triplepack (59.).

„Zimmer hatte einen tollen Abend. Er ist ein toller Junge, der sein Spiel stets verbessern möchte und daran sehr hart arbeitet. Er wird für seinen Aufwand belohnt. Er spielt Eishockey auf die korrekte Art und Weise, er nimmt keine Abkürzungen. Er kommt über seine Geschwindigkeit und hat einen guten Abschluss. Die Pucks finden aktuell einfach den Weg ins Tor“, lobt Coach Barr seinen Schützling. Für die Caps war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Partien. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet auf die Wiener beim Villacher SV das sechste Auswärtsspiel in Folge.