Nach Horror-Sturz: Skispringerin meldet sich erstmals zu Wort

Die Weltcup-Premiere der Frauen in Engelberg in der Schweiz wurde durch einen schweren Sturz der norwegischen Skispringerin Anna Odine Ström überschattet. Jetzt meldete sie sich erstmals zu Wort.

Im zweiten Durchgangkam Ström am Freitag auf rund 122 Metern zu Fall. Anschließend lag sie minutenlang regungslos am Boden. Rettungskräfte eilten herbei und transportierten die 25-Jährige ab. Fernseh-Kommentatoren, Fans und Athletinnen waren geschockt, die Stimmung gedrückt. Auch das folgende Finale des Springens war getrübt.

© instagram.com/annaostroem

Bereits eine halbe Stunde später teilte der norwegische Verband mit, Ström sei bereits wieder bei Bewusstsein und werde von einem Arzt durchgecheckt. Ström selbst meldete sich etwas später ebenfalls zu Wort. Via Instagram schrieb sie: "Lebendig, aber das war es auch schon." In dem angefügten Bild war ihr linkes Knie in einer Schiene sowie eine angelehnte Krücke zu sehen. Seitens des Weltverbands Fis spricht man derzeit noch von nicht nähere definierten Knieverletzungen.