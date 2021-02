Keine Chance auf Medaillen für Österreichs Langläuferinnen.

Das ÖSV-Duo Lisa Unterweger/Barbara Walchhofer ist bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Skating-Teamsprint im Vorlauf ausgeschieden. Sie belegten am Sonntag in ihrem Halbfinal-Lauf unter 14 Nationen Rang acht, nur die besten vier und zwei weitere Teams mit den nächstschnellsten Zeiten kamen fix weiter. Im Anschluss waren auch noch Mika Vermeulen/Benjamin Moser im Halbfinal-Einsatz.