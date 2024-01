Alpinchef über Matthias Mayer: "Er ist in Behandlung"

In der Servus-TV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7 “ sprach ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl neben der aktuellen Speedkrise auch Klartext über den Gesundheitszustand von Matthias Mayer.

Wie ÖSTERREICH bereits berichtete wurde der dreifache Olympiasieger zu Beginn des Hahnenkammrennens kurzfristig von der Polizei festgenommen, nachdem er bei einem Empfang der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Kitzhof für einen Tumult sorgte. Darauf angesprochen sagte Mandl: „Dem Matthias geht es nicht so gut. Es ist leider eine Tatsache, dass er seine gesundheitlichen Probleme nicht überwunden hat und einen Rückfall in Kitzbühel hatte. Er ist momentan in Behandlung. Es wird auch einige Zeit brauchen, bis er das wieder in Ordnung bekommt.“

ÖSV und Klammer wollen "Mothl" helfen

Zur Erinnerung: Bis zum dem Vorfall war Mayer (33) als Berater im ÖSV-Speed-Team engagiert. Schon vor dem Start zur Kitzbühel-Abfahrt signalisierte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer im ORF, dass man Mayer nicht fallen lassen werde: "Wir werden uns seine Genesung genauestens ansehen, und wir werden ihn weiter unterstützen. Matthias hat der österreichischen Skisportfamilie so viel gegeben, und es ist auch unsere Verantwortung, so einen außergewöhnlichen Sportler auch nach der Karriere zu unterstützen, und wir werden das auch weiterhin beibehalten."

Einen weiteren prominenten Fürsprecher hat Mayer auch mit Ski-Kaiser Franz Klammer. Dieser sagte im oe24-Interview: "Ich werde dem Mothl helfen." Sei Jahren kümmert sich der Olympiasieger von 1976 mit seiner Foundation um Sportler-Schicksale.