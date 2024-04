Jetzt fix: Marcel Hirscher gibt Ski-Comeback

Der ÖSV hat einen Nationenwechsel bereits zugestimmt.

Nach fünf Jahren in der Ski-Pension steht Marcel Hirscher vor einem Sensations-Comeback. Nachdem bereits am Dienstag Gerüchte aufkamen, wurde dies nun von Hirschers Umfeld bestätigt. Wie Ö3 am Mittwoch berichtet, will Hirscher im kommenden Winter für die Niederlande, dem Geburtsland seiner Mutter, an den Start gehen.

Dafür habe der Salzburger, der 2021 seine eigene Skimarke "Van Deer" gründete, um einen Nationenwechsel angefragt. Der ÖSV hat diesem zugestimmt. „In den letzten Tagen haben Gespräche mit verschiedenen Beteiligten stattgefunden, in welchen wir informiert wurden, dass sich Marcel Hirscher einen Wiedereinstieg in den internationalen Skizirkus vorstellen kann", so der ÖSV am Mittwoch.#

"Als Österreichischer Skiverband haben wir uns natürlich sehr bemüht, Marcel im Falle einer Rückkehr in den alpinen Rennsport bestmögliche und auch individuelle Rahmenbedingungen zu bieten und konnten ihm diese auch in einem persönlichen Austausch näherbringen. Natürlich bedauern wir seine Entscheidung, einen Nationenwechsel zur Niederländischen Skivereinigung (Nederlandse Ski Vereniging/NSV) zu beantragen, sehr, aber schlussendlich haben wir diese auch mitgetragen. Marcel hat für den Skisport weltweit, in Österreich und den ÖSV Enormes geleistet. Als Wertschätzung dafür und im Sinne der Internationalität des Skisports hat die Präsidentenkonferenz des ÖSV seinem Wunsch nach einem Verbandswechsel heute einstimmig zugestimmt“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer.

Comeback für eine Saison

Derzeit bastelt Hirscher an seiner Rückkehr und will dafür im Sommer an FIS-Rennen in Neuseeland teilnehmen. Der 35-Jährige ist derzeit nur auf Platz 850 der Welt und braucht dringend Punkte, um an Weltcup-Rennen teilnehmen zu dürfen.

Dem Comeback-Plan zufolge will Hirscher für eine Saison zurückkehren und auch bei der WM in Saalbach antreten. An seinen niederländischen Rennanzug werden sich die Fans aber noch gewöhnen müssen.

Marcel Hirscher gehört zu den erfolgreichsten Rennfahrern aller Zeiten. Der Salzburger gewann 8 Mal den Gesamtweltcup, 12 Mal eine Weltcup-Disziplinenwertung, wurde 7 Mal Weltmeister und holte 2 Mal Gold bei Olympia.

Nach seinem Rücktritt war Hirscher im Ski-Weltcup bis zuletzt eher im Hintergrund tätig. Der 35-Jährige gründete mit Unterstützung seines langjährigen Sponsors Red Bull die Skifirma Van Deer, die mit den Norwegern Henrik Kristoffersen und Timon Haugan zwei Weltklasse-Athleten ausstattet. Ein Comeback des Firmenchefs wäre marketingtechnisch freilich ein Coup für das Projekt.

Große öffentliche Auftritte von Hirscher waren in der jüngeren Vergangenheit selten. 2022 legte der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger als Vorläufer bei den Hahnenkamm-Rennen eine Fahrt auf der Streif hin. Zudem nahm der passionierte Motocrossfahrer an den jüngsten Ausgaben des Erzberg-Rodeo teil.