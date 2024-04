Marcel Hirscher verrät sein Fitness-Geheimnis

Bei „Garmin“-Eröffnung in Wien stand Superstar im Rampenlicht.

Dass sich Marcel Hirscher noch immer mit täglichem Training fit hält, erfuhr man gestern beim Wien-Abstecher in die Innenstadt. Als Markenbotschafter durfte der Rekord-Weltcupsieger natürlich nicht bei der Eröffnung des neuen Garmin Store in der Wiener Innenstadt (Europas zweites Flagship-Store nach München) fehlen.

Hirscher trainiert noch immer täglich

„Meine erste Garmin-Uhr hab ich mir nach meinem Karriere-Ende selbst gekauft“, verriet der Ex-Skistar. „Und seither begleitet sie mich rund um die Uhr.“ Das Motto #beatyesterday passt perfekt zu Hirsches Lifestyle: „Ich trainiere noch immer täglich und will mich noch immer verbessern.“ Enduro-Motorrad, Rennrad, Laufen, Klettern, Wandern… Hirscher: „Ohne Tracking wüsst ich nicht, wo ich steh.“ Features wie „Sleep Quality“ oder HRV (Herzfrequenzvariabilität) verhelfen dem Jung-Unternehmer zu mehr Lebensqualität - und zu noch mehr Fitness.

Die ist dieser Tage besonders gefragt: Den unverhofften Wintereinbruch nützen Hirscher und sein Van-Deer-Racing-Team, um Rennski für Henrik Kristofferson & Co. für die kommende Weltcup-Saison zu testen.

Tracker führt Marcel zum Erzberg-Rodeo

Daneben startet die Vorbereitung auf das Erzberg-Rodeo, das Hirscher am 2. Juni zum dritten Mal in Angriff nehmen will. Im Vorjahr hat Marcel dank Fitness-Tracker übrigens bemerkenswerte Daten registriert - z. B., dass das 4-Sunden-Hard-Endurorennen mit einem Durchschnittspuls von 171 Schlägen pro Minute absolvierte.