Marco-Schwarz-Doku: Gänsehaut, Helene Fischer & Schnauzer-Wette mit Alaba

Am Sonntag(10/13.30 Uhr, ORF1 live) gibt Marco Schwarz in Alta Badia sein Comeback im Riesentorlauf. Am Abend davor (Samstag, 17.50 Uhr) strahlt ORF1 Teil II der Comeback-Doku aus. Lesen Sie, welche Geheimnisse dabei gelüftet werden.

Schon der Trailer zur Doku "ComeBLACK - Auf Goldenen Spuren", den Schwarz auf Instagram postete, erzeugt Gänsehaut bei den Ski-Fans. Als Blacky erfährt, dass er nach einem Bandscheibenvorfall erneut operiert werden muss, kämpft er mit den Tränen. Wir bekommen aber auch leichtere Kost serviert: Gleich zu Beginn erfährt Schwarz, dass sich seine Begeisterung für Helene Fischer bis zur deutschen Schlager-Queen herumgesprochen hat: Sie schickte unserem Skistar eine unterschriebene CD und eine aufmunternde Botschaft dazu. Schwarz macht kein Geheimnis daraus, dass die Heim-WM in Saalbach (4. bis 16. Februar 2025) inklusive Medaille sein großes Ziel ist. Schnauzer und Vokuhila-Frisur Passend dazu die Wette, auf die sich die einstigen Reha-Buddys Schwarz und David Alaba per Facetime-Anruf einlassen: Wenn Schwarz in Saalbach tatsächlich Edelmetall gewinnen sollte, muss sich Alaba einen Schnauzer wachsen lassen. Im Gegenzug kriegt der Skistar einen „Vokuhila“-Haarschnitt verpasst, falls David mit Real die Champions League gewinnt. Wie weit Schwarz bei seinem Comeback inzwischen ist, werden wir am Sonntag in Alta Badia sehen. Ab 10 Uhr steht der weltbeste Allrounder zum ersten Mal seit 18. Dezember 2023 am Start eines Riesentorlaufs - vor einem Jahr hatte er sich als Zweiter nur Seriensieger Marco Odermatt (SUI) geschlagen geben müssen. Comeback im Slalom stimmt zuversichtlich Am Montag folgt der Slalom in Alta Badia. In dieser Disziplin weiß Schwarz, dass er zumindest mit der erweiterten Spitze mithalten kann. "Ich bin irrsinnig glücklich, zurück zu sein", hatte er nach dem 10. Platz nach dem 1. Durchgang gemeint. Der Ausfall im 2. Durchgang war zu verkraften: "Ein Einfädler kann immer passieren. Viel wichtiger ist, dass das Knie und der Rücken halten. Das hat super geklappt."