Der Internationale Skiverband (FIS) hat nach einer positiven Schneekontrolle am Mittwoch grünes Licht für die Technik-Bewerbe im Frauen-Weltcup am 26. und 27. November in Killington gegeben.

Im Ressort an der US-Ostküste sind ein Slalom und ein Riesentorlauf angesetzt. Die ersten Frauen-Rennen in dieser Saison sollen nach der Absage des Sölden-RTL im Oktober dieses Wochenende in Levi über die Bühne gehen.