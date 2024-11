× Grünes Licht für Slalom-Doppel in Gurgl!

Aufatmen in Gurgl, das sich über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt hat. Auch die FIS gab grünes Licht für das Slalom-Doppel am 23. und 24. November.

So schnell kann es gehen: Gurgl zeigt sich seit heute Morgen im Winterkleid. Schneefälle in der Nacht verwandelten den Weltcup-Ort in eine Winterlandschaft, und seit Donnerstag sind auch die Lifte offen.

Gurgl bereit für Slalom-Doppel

In zehn Tagen können hier die Slalom-Weltcuprennen über die Bühne gehen. Die Damen machen am 23. November den Anfang. Der ÖSV jubelt und hatte keine Zweifel, dass es sich ausgeht. Geschäftsführer Christian Scherer betonte in den letzten Tagen immer wieder, dass Plan B (Sölden als Ersatzstation) wohl nicht in Kraft treten würde – und behielt Recht. Medien-Sprecherin Anna Pircher bestätigte auf oe24-Nachfrage: „Ja, bei uns kann es schnell gehen!“

© fis ×

Die Veranstalter können aufatmen – alles läuft nach Plan. In den letzten Tagen liefen die Schneekanonen auf Hochtouren, die kalten Nächte und der Schneefall taten ihr Übriges. Auch in den nächsten Tagen wird Neuschnee erwartet. Ski-Fans können sich also schon für das erste Schnee-Wochenende die Latten anschnallen.