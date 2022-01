Kilde ist der Cash-Kaiser von Kitzbühel

Das norwegische Speed-Ass sammelte das meiste Preisgeld am Hahnenkammwochenende ein.

Bei der 82. Auflage der Kitz-Rennen wurde insgesamt eine Million Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Cash-Kaiser ist Aleksander Aamodt Kilde (NOR): Platz 1 am Freitag (100.000 Euro) und Platz 6 gestern (14.000) bedeuten 114.000 Euro. Dahinter: Beat Feuz (111.000). Topösterreicher ist Matthias Mayer (42.000) auf Rang 7.

Die Zahlen im Überblick: