Ski Alpin - Rennkalender
Marco Schwarz
© gepa

Countdown

Vor Kitzbühel-Showdown: Unsere Ski-Stars im Olympia-Check

22.01.26, 07:25
Teilen

Wenige Stunden, bevor's in Kitzbühel ans Eingemachte geht, kam die gute Nachricht: Unsere Alpin-Herren dürfen mit 11 Herren (und nicht wie befürchtet mit 10) bei OIympia in Italien angreifen. 

Trotzdem rauchen bei den ÖSV-Chefs die Köpfe. Bis zum Slalom in Kitzbühel bzw. nach dem Damen-Technikweekend in Spindlermühle müssen unsere Alpin-Teams für die Olympischen Spiele in Italien (6.-22. Februar) stehen. Danach darf nur mehr zwischen den Disziplinen rotiert werden. 

Gut zwei Wochen vor dem Abfahrtstrainings-Auftakt der Herren in Bormio (4. Februar, 11.30 Uhr) bzw. dem ersten Damen-Zeitlauf in Cortina (5. Februar, 11.30/jew. ORF1 live) checkt oe24 die Chancen unserer Olympia-Kandidaten auf ein Olympia-Ticket. Wobei die letzten Abfahrts-Startplätze (Damen & Herren) vor Ort in einer ÖSV-internen Quali ausgefahren werden dürften.

Herren-Abfahrt

  • Vincent Kriechmayr (Saison-Ergebnisse im Weltcup: 5., 24., 13., 2.) Chance auf Olympiastart-Ticket: 100 %
  • Daniel Hemetsberger (25., 16., 19., 8.) 60 %
  • Stefan Babinsky (18., 14., 48., 33.) 50 %
  • Andreas Ploier (41., 11., 25., 33.) 20 %
  • Raphael Haaser (19., 43., 19.)  30 %
  • Stephan Rieser (17., 22., 35.) 10 %
  • Otmar Striedinger (42., 33., 31., 34.) 0 %
  • Marco Schwarz 30 % 

Der Wengen-Zweite Vincent Kriechmayr ist gesetzt. Eine positive Überraschung aus rot-weiß-roter Sicht in Kitzbühel könnte alles durcheinanderwirbeln. Allrounder Marco Schwarz überlegt noch, ob er sich einen Abfahrtsstart zumuten will - wenn ja, hätte er seinen Startplatz vermutlich sicher.

Herren-Super-G

  • Marco Schwarz (17., 20., 13., 1.) 100 %
  • Vincent Kriechmayr (2., 1., 9., DNF, 12.) 100 %
  • Raphael Haaser (3., 3., 10., DNF, 5.) 90 %
  • Stefan Babinsky (4., 9., 46., 11., 2.) 90 %
  • Daniel Hemetsberger (15., 18., 7. 21., 11.) 10 %
  • Lukas Feurstein (6., 15., 41., 17., 13.) 10 %
  • Vincent Wieser (49., DNS, 22., 20., 38.) 5 %
  • Andreas Ploier (39., DNS, DNF, DNF, 17.) 5 %

Die Saisonsieger Kriechmayr (Beaver Creek) und Schwarz (Livigno) gelten ebenso als gesetzt wie der WM-Silbermedaillengewinner Haaser, der bei allen Saison-Super-G in den Top 10 (davon 2x 3.) war. Auch am Wengen-Zweiten Babinsky wird nur schwer ein Weg vorbei führen. Letzte Chance für Hemetsberger oder Feurstein: Der Super-G in Kitzbühel.

Herren-RTL

  • Stefan Brennsteiner (4., 1., 4., 5., 3., DNF) 100 %
  • Marco Schwarz (2., 4., 22., 18., 1., DNF) 100 %
  • Raphael Haaser (6., 25., 28., 16., DNQ, 8.) 100 %
  • Patrick Feurstein (DNF, 17., DNF, 9., 8., DNF) 80 %
  • Lukas Feurstein (DNF, DNF, 10., DNF, 29., 21.) 20 %
  • Joshua Sturm (DNF, 24., DNF, 21., DNF, 14.) 10 %
  • Manuel Feller (DNF, DNF, DNF) 5 %

Neben den Saisonsiegern Brennsteiner (Copper Mt.) und Schwarz (Alta Badia) werden Weltmeister Haaser und P. Feurstein fix ins Medaillenrennen gehen.

Herren-Slalom

  • Michael Matt (9., DNF 15., 12., 12., 18., 7.) 90 %
  • Manuel Feller (11., 27., DNF, 11., DNF, 5., 11.) 100 %
  • Fabio Gstrein (10., 16., 15., 13., DNF, DNF, 20.) 40 %
  • Marco Schwarz (19., 21., 8., DSQ, DNF, 16.) 100 %
  • Joshua Sturm (DNF, DNF, DNF, 20., DNF, DNF, 16.) 20 %
  • Dominik Raschner (DNF, 6., DNF, DNF, DNF, 14., DNF, DNF) 10 %
  • Johannes Strolz (24., 24., 23., DSQ, 17., DNF, 28.) 20 %
  • Simon Rueland (DNF, 12., DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) 1 %

Die letzte Chance, das Olympia-Ticket zu fixieren, wäre am Sonntag im Kitzbühel-Slalom. Wobei neben dem früheren Slalomweltcup-Sieger und WM-Silbermedaillengewinner 2017 Feller auch Matt fix um Olympia-Medaillen kämpfen dürften. Der Bronzemedaillen-Gewinner 2018 kommt immer besser in Fahrt - in Kitzbühel könnte er letzte Zweifel beseitigen.

Damen-Abfahrt

  • Cornelia Hütter (6.,16., 1., 20., 18.) 100 %
  • Mirjam Puchner (3., 5., 20., 29., 11.) 100 %
  • Nina Ortlieb (10., 8., 11., 39., 4.) 100 %
  • Ariane Rädler (11., 10., 16., 24., 20.) 30 %
  • Lena Wechner (20., 31., 39., 36., 34.) 1 % 
  • Ricarda Haaser (22.) 10 %
  • Christina Ager (27, 34., 29., 38., 27.) 3 %
  • Carmen Spielberger (DNF, DNF, 28.) 0 %
  • Nadine Fest (37., 30., 41., 24., 32.) 0 %
  • Victoria Olivier (44., 42.) 0 %
  • Leonie Zegg (30.) 0 %

Hütter, Puchner und Ortlieb gelten als gesetzt, Ariane Rädler könnte sich über die Quali in Cortina ins Team fahren, eventuell auch Haaser.

Damen-Super-G

  • Cornelia Hütter (9., 6., 12.) 100 %
  • Mirjam Puchner (DNF, 28., 9.) 80 %
  • Nina Ortlieb (13., 15., 17.) 80 %
  • Ariane Rädler (25., 8., 18.) 50 %
  • Lena Wechner (43., 48., 34.) 0 %
  • Ricarda Haaser (21.) 50 %
  • Christina Ager (DNS, 30., 32.) 1 %
  • Stephanie Brunner (19., 31., 46.) 1 %
  • Nadine Fest (26., 29., 23.) 1 %

Hütter, WM-Dritte 2023, hat einen Fixplatz, für Ortlieb spricht die konstante Form nach dem Comeback. Mirjam Puchner dürfte mit dem Top-10-Platz in Tarvis auf den Super-G-Zug aufgesprungen sein. Julia Scheib, die über den RTL fix im Olympia-Aufgebot steht, steht auch im Super-G zur Diskussion.

Damen-RTL

  • Julia Scheib (1., 2., DNF, 1., 1., 2., 1.) 100 %
  • Ricarda Haaser (20., 24., 26.) 90 %
  • Stephanie Brunner (23., 25., 11., 20. DNF, 21., 17.) 90 %
  • Nina Astner (24., 23., 18., DNF, 12., DNF, 16.) 10 %
  • Franziska Gritsch (DNF, 18., 25., DNF, 25., DNF, 18.) 10 %
  • Lisa Hörhager (DNF, 22., 28., DNF) 1 %
  • Victoria Olivier (DNF, DNF, DNF, 22., DNF) 0 %
  • Victoria Bürgler (DNF, DNF, DNF, 25., DNF, DNF) 0 %

Neben der RTL-Weltcup-Führenden Julia Scheib werden wohl Haaser (gab heuer ihr Comeback) und Brunner im Olympia-RTL fahren. Vermutlich wird der 4. Platz frei bleiben. Es sei denn, es gibt am Samstag beim RTL in Spindlermühle eine Überraschung.

Damen-Slalom

  • Katharina Truppe (16., 6., 7., 4., 5., 5., 3.) 100%
  • Katharina Huber (16., 12., 13., DNF, DNF, 16., 10.) 80%
  • Katharina Gallhuber (24., 13., 11., DNF, 13., 21., 26.) 70%
  • Franziska Gritsch (DNF, 17., DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) 10%
  • Natalie Falch (DNF, 26., 18., 11., DNF, 17.) 10%
  • Leonie Raich (DNF, DNF, 29., DNF) 0%
  • Lisa Hörhager (23., 19., DNF, 12., DNS, 14.) 1%

Nach dem Verletzungs-Aus der Olympia-2022-Silbermedaillengewinnerin Katharina Liensberger trägt Truppe unsere Medaillenhoffnungen. Der Rest hofft im letzten Slalom vor Olympia in Spindlermühle auf ein Wunder.

Team-Kombi

Neu im Olympia-Programm ist die Team-Kombi (Damen & Herren) bei der jeweils vier Speed- und Slalomspezialisten aus dem Olympia-Aufgebot Zweier-Teams bilden. Die Aufstellung erfolgt kurzfristig vor Ort in Bormio (Herren) und Cortina (Damen).

