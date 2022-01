ÖSV-Ass rauscht in die Fangnetze

Schrecksekunde bei der Abfahrt in Kitzbühel. Daniel Dankelmaier kam ausgangs der Traverse schwer zu Sturz.

Horror-Sturz von Daniel Danklmaier bei der ersten Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel. Der Österreicher kam ausgangs der Traverse schwer zu Sturz, durch einen Schlag löste sich ein Ski und Danklmaier schoss mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun. Das Rennen musste in weiterer Folge für mehrere Minuten unterbrochen werden. Den schweren Sturz dürfte der Österreicher ohne gröbere Blessuren überstanden haben, Danklmaier konnte doch selbst mit den Skiern ins Ziel gleiten.

Die Top-Gruppe kam hingegen ohne Sturz über die Streif. Der Norweger Kilde steht vor seinem ersten Sieg in Kitzbühel. Bester Österreicher ist Matthias Mayer als 3.