"Hat keinen Sinn": WM-Held fährt heuer kein Rennen mehr

Stephi Venier verzichtet auf das Weltcupfinale in Sun Valley

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier wird beim Saisonfinale des Ski-Weltcups in Sun Valley keine Rennen bestreiten. "Natürlich hätte ich mir mein Weltcupfinale ein bissl anders vorgestellt. Aber meine Knieschmerzen, die ich schon immer hatte, sind wieder stärker geworden", sagte die Tirolerin vor den abschließenden Speedrennen im US-Bundesstaat Idaho am Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G).

© GEPA ×

Venier sei nach der WM ein "riesiger" Stein vom Herzen gefallen. "Ich habe da so viel Energie reingesteckt und in Kvitfjell bin ich dann krank geworden. Mein Energielevel ist nicht mehr da, wo es sein sollte", betonte die 31-Jährige. Deswegen habe sie sich entschieden, in diesem Winter keine Rennen mehr zu fahren. "Das hat keinen Sinn, ich muss auf meinen Körper hören. Ich habe alles auf die WM gesetzt. Danach ist etwas abgefallen. Ich bin jetzt in der Situation, in der ich um keine Kugel mehr mitkämpfen kann, das erleichtert mir die Entscheidung."