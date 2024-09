FIS bestätigt: Hirscher erhält Wildcard für Sölden

Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat die Teilnahmeberechtigung von Marcel Hirscher am Alpin-Weltcupauftakt in Sölden bestätigt.

Der im Sommer eingebrachte Wildcard-Antrag des Niederländischen Verbandes sei angenommen worden, bestätigte die FIS nach ihrer Herbsttagung am Freitag. Es wurde aber noch keine Entscheidung bezüglich Wildcards für die weiteren im WM-Winter stattfindenden Weltcuprennen getroffen.

"Als Teil der Diskussionen wurde bestätigt, dass das Ansuchen des Niederländischen Verbandes um eine Wildcard für Marcel Hirscher, die diesen Sommer eingebracht wurde, gültig und regelkonform ist. Das bedeutet, dass Hirscher berechtigt ist, beim ersten Rennen in Sölden an den Start zu gehen", hieß es in einer FIS-Mitteilung. Der Riesentorlauf in Tirol findet am 27. Oktober statt.

Der achtmalige Weltcupgesamtsieger Hirscher steht vor seinem Comeback nach mehrjähriger Pause. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, dass die im Juli beschlossene Ausnahmegenehmigung für laut FIS-Rangliste eigentlich nicht sofort im Weltcup startberechtigte Rückkehrer doch nicht für die gesamte Saison wirksam werden könnte.