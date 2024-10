Hirscher hängt sogar Herminator ab

Die 1,001.684 Zuschauer, die vor den heimischen TV-Schirmen live dabei waren, als Marcel Hirscher am Sonntag um 10.57 Uhr im Sölden-RTL loslegte, bescherten dem ORF einen Quoten-Rekord für einen 1. Durchgang beim traditionellen Gletscher-Auftakt.

Nicht einmal als Hermann Maier am 15. Jänner 2003 in Adelboden sein Comeback nach seinem schweren Motorrad-Unfall gegeben hatte, hatten so viele Skifans zugeschaut - damals hatte der ORF für einen 1. Durchgang ebenfalls sensationelle 939.000 Zuschauer vermeldet. Laut ORF-Insider wurde mit Hirscher am Sonntag erstmals bei einem 1. Durchgang die Millionen-Schallmauer geknackt.

36% hatten Comeback-Star sogar Top 10 zugetraut

Dass Hirscher nach 2051 Tagen Ruhestand beim Comeback in Sölden im 1. Durchgang dann „nur“ 28. war und es mit etwas Glück in den 2. Lauf schaffte (neben Topfavorit Marco Odermatt schieden u. a. die Top-Österreicher Stefan Brennsteiner und Manuel Feller aus, Loic Meillard hatte sich beim Einfahren verletzt), bremste dann aber offenbar die Euphorie unter den Fans. Laut ORF-Umfrage vor dem Hirscher-Comeback hatten 88% dem Rekord-Weltcupsieger die Qualifikation für den 2. Durchgang zugetraut und sogar 36% mit einem Top-10-Platz gerechnet.

Tatsächlich schauten bei der TV-freundlicheren Entscheidung im 2. Durchgang zwischen 13 und 14 Uhr, als sich Hirscher immerhin noch auf Platz 23 verbesserte und 8 Weltcuppunkte eroberte, nur mehr 848.000 zu. Immer noch eine sensationelle Quote, die jene der vergangenen Jahre ohne Hirscher weit übertraf.

Hirscher lässt auch Neo-Landsmann Verstappen klar hinter sich

Damit hängte der Neo-Niederländer Hirscher seinen F1-Landsmann um Längen ab. Für den Mexiko-Primetime-GP (Sonntag, 21 Uhr) drehten „nur“ 596.000 live auf. Dabei lieferte auch Max Verstappen eine tolle Show!