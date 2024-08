Hirscher über Sölden: »Das ist sehr weit weg«

Wie oe24 bereits berichtete genießt Marcel Hirscher den ersten Teil seines Comebacks in Neuseeland in vollen Zügen.

Bis Ende August wird unsere Ski-Ikone die Suche nach dem Renn-Schwung perfektionieren und die Ruhe am idyllischen Lake Tekapo genießen. „Es funktioniert alles recht cool“, berichtet Hirscher zufrieden. Die Fans sind voller Vorfreude, vor allem jene aus den Niederlanden, die hoffen Hirscher am 26. Oktober erstmals als »Oranje« anfeuern zu können.

"Sölden ist sehr weit weg"

Auf die Frage, ob er sich bereits beim Weltcup-Auftakt in Sölden am Start sehe, antwortet er auf den Punkt: „Nein! Sölden ist sehr weit weg und kommt für mich im Moment überhaupt nicht in Frage.“ Der Poker um den Start des Rekord-Weltcup-Siegers geht also weiter ...