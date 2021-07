Im Hauptfeld! Hirscher wagt Start bei Enduro-Rallye

Ex-Skistar Marcel Hirscher wagt sich in sein bisher wohl größtes Abenteuer auf zwei Rädern.

Der Salzburger nimmt laut Angaben der Veranstalter vom Mittwoch am Red Bull Romanics in den rumänischen Karpaten um Sibiu teil. Die laut Aussendung "härteste Enduro-Rallye der Welt" führt vom 27. bis 31. Juli über rund 600 Kilometer, Hirscher wird mit der Nummer 207 in der Silber-Kategorie antreten.

Nach dem Prolog in der Innenstadt von Sibiu (Hermannstadt) folgen in dem vom Ex-Snowboarder Martin Freinademetz organisierten Bewerb vier Offroad-Etappen in der rumänischen "Wildnis".