Hirschers Van-Deer-Skifirma pfeift auf ÖSV-Stars

Schon wieder Aufregung um das Hirscher-Skiprojekt: Wie oe24 in Erfahrung brachte, hat Van Deer Racing noch immer keinen Antrag auf Aufnahme in den Austria Ski Pool gestellt. Damit müssen unsere Top-Rennläufer zwei weitere Jahre auf die Erfolgs-Skimarke von z. B. Henrik Kristoffersen verzichten.

Mitten in die Aufregung um das neue Van-Deer-Logo, das die FIS offenbar noch immer nicht duldet (oe24 berichtete), taucht jetzt die Frage auf: Was wurde eigentlich aus dem geplanten Van-Deer-Antrag auf Aufnahme in den Austria Ski Pool? Wie berichtet, darf die von Marcel Hirscher im Herbst 2021 ins Leben gerufene Edel-Skimarke ÖSV-National- und A-Kaderläufer erst nach zweijähriger Pool-Mitgliedschaft ausrüsten. Davor, so die Idee, hat man sich um Nachwuchsleute zu kümmern, was Van Deer offenbar weniger reizt.

ÖSV-Finanzchef Ortlieb: 'Van Deer hat noch keinen Antrag gestellt'

Der für den Sport zuständige ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb erklärt auf oe24-Anfrage: "Die Regeln sind für alle gleich. In der Transferperiode nach Ende der Weltcup-Saison ist von Van Deer keinen Antrag auf Pool-Zugehörigkeit gekommen." Heißt: Van Deer setzt weiter auf Nicht-ÖSV-Läufer wie Henrik Kristoffersen, der in einer ersten Van-Deer-Saison zwei Weltcuprennen plus WM-Gold gewonnen hat.

Der Abfahrts-Olympiasieger von 1992 zeigt aber Verständnis: "Abgesehen davon, dass du damit auch Kinder- und Jugendski entwickeln musst, kostet das nicht wenig Geld, und das ist es ihnen offensichtlich nicht wert."

Hintertür für Speed-Asse: Augment

Für ÖSV-Topläufer, die auf Hirscher-Material setzen wollen, gibt's allerdings eine Hintertür: Sie können auf Augment-Ski wechseln. Die (noch) auf die Speed-Disziplinen ausgerichtete heimische Skimarke gehört zum Van-Deer-Racing-Imperium (Marcel Hirscher und Red Bull je 50%-Teilhaber). Der prominenteste Augment-Rennläufer ist Max Franz (34). Der Kärntner verletzte sich allerdings im November 2022 vor seinem ersten Renn-Einsatz mit dem neuen Material schwer, er brach sich beide Unterschenkel. Franz hofft auf ein Comeback in der WM-Saison 2024/25 und erhält dabei, wie man hört, jede erdenkliche Unterstützung von Marcel Hirscher, mit dem er auch privat befreundet ist.