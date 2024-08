Infektion: Ski-Superstar Kilde wieder im Spital

Der Norweger muss den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Das Comeback von Superstar Aleksander Aamodt Kilde rückt in weite Ferne. Der Norweger musste wegen einer Infektion in seiner operierten Schulter erneut ins Krankenhaus.

„Es fühlt sich langsam an wie eine nie endende Geschichte“, schreibt Kilde auf Instagram. „Seit drei Wochen nehme ich Antibiotika, aber die Infektion ist zurück.“ Der Norweger gibt aber nicht auf: „Es ist ein Kampf mit mir selbst“

Kilde war am 13. Jänner in der Zielkurve der Lauberhornabfahrt gestürzt und mit voller Wucht aus spitzem Winkel in das Sicherheitsnetz gekracht. Er zog sich dabei tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Schulterluxation zu.