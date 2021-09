Lake Louis feiert Skiweltcup-Comeback

Lake Louis ist zurück! Nach einem Jahr Corona-Pause feiert der Speed-Klassiker seine Rückkehr in den Skiweltcup.

Der alpine Skiweltcup kehrt nach zwei Jahren nach Kanada zurück, das Programm wurde am Dienstag offiziell bestätigt. Nach der Absage der Rennen im November/Dezember 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie bestreiten die Männer heuer von 26. bis 28. November zwei Abfahrten und einen Super-G, die Frauen haben von 3. bis 5. Dezember das gleiche Programm vor sich. Es ist dies der Speed-Auftakt für den kommenden Olympiawinter.

Die zusätzliche Männer-Abfahrt freut freilich auch den Veranstalter. "Vor den Winterspielen in Peking ist dies eine zusätzliche Möglichkeit für ein Speedrennen", wird der zuständige Brian Lynam in einer Aussendung zitiert.

Der Weltcupauftakt erfolgt am 23./24. Oktober mit je einem Riesentorlauf für Frauen und Männer in Sölden. Für 13./14. November ist je ein Parallelrennen in Lech/Zürs angesetzt, für 20./21. November zwei Slaloms der Frauen in Levi. Für die Männer geht es dann nach Lake Louise und anschließend in die USA nach Beaver Creek (3.-5.12./zwei Super-G, eine Abfahrt), der Frauen-Tross reist über Killington (27./28.11./Riesentorlauf, Slalom) nach Kanada.