ÖSV-Damen wollen Schwung in Sestriere mitnehmen Für Österreichs Technikerinnen im alpinen Ski-Weltcup geht es an diesem Wochenende darum, den in Nordamerika erfahrenen Aufwärtstrend zu bestätigen. In Killington gab es für Katharina Truppe zuletzt den dritten Platz.