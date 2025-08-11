Alles zu oe24VIP
Nach Heuernte kehrt Hirscher auf Skipiste zurück
Comeback

Nach Heuernte kehrt Hirscher auf Skipiste zurück

11.08.25, 12:17
Skistar Marcel Hirscher nützt die heißen Hochsommer-Tage, um die Heuernte einzufahren. Im Hintergrund laufen die Planungen für das Ski-Comeback am Gletscher und das Opening der neuen Van-Deer-Zentrale in Scheffau.

Wir sehen den Rekord-Weltcupsieger bei der Heu-Arbeit und am Steuer eines Traktors. Stets mit nacktem Oberkörper, aber dafür mit festem Schuhwerk. Damit den im Skirennsport so wichtigen Fußgelenken nichts passiert. "Heufieber-Saison voll im Gang", schreibt Marcel Hirscher zu den Fotos auf Instagram. "Die Wiese muss auch gemäht werden", heißt es dazu aus Hirschers Presse-Abteilung.

Nach Heuernte kehrt Hirscher auf Skipiste zurück
Acht Monate nach dem beim Training auf der Reiteralm erlittenen Kreuzbandriss ist der Skistar wieder voll "im Saft" - Sixpack inklusive. Ganz offensichtlich hat Hirscher die Reha- und Aufbau-Zeit genützt, um seinen 36 Jahre alten Körper besser denn je in Schuss zu bekommen.

Pisten-Comeback: Ort und Zeit sind noch geheim

Das Ski-Comeback steht offenbar unmittelbar bevor. Die ersten Schwünge wird Hirscher am Gletscher ziehen - genauer Ort und Zeitpunkt werden noch nicht verraten. Um keine zu großen Erwartungen aufkommen zu lassen, sprach Hirscher bisher immer von "September" - so lange sollte man sich nach einem Kreuzbandriss Zeit geben. Ein Renn-Comeback beim Weltcup-Opening Ende Oktober in Sölden sollte sich auf jeden Fall ausgehen.

Van-Deer-Skifirma übersiedelt in Hirschers Heimat

Parallel zum Comeback-Countdown laufen auch die Vorbereitungen auf die Eröffnung des neuen Van-Deer-Headquarters in Scheffau am Tennengebirge. Dorthin wird auch die Produktions-Fabrik der Van-Deer-Skifabrik aus Stuhlfelden übersiedeln und ab Oktober bis zu 30.000 Paar Ski im Jahr fertigstellen.

