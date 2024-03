Nächster Ski-Star beendet die Karriere

Eine Woche nach dem Weltcup-Finale in Saalbach gibt es den nächsten Rücktritt im Skizirkus.

Speed-Spezialist Gilles Roulin beendet mit nur 29 Jahren seine Karriere. Das gab der Schweizer auf Instagram bekannt. „Ich habe mich entschieden, nach den Schweizer Meisterschaften meine Karriere zu beenden“, sagt Roulin in einer Videobotschaft. „Es war eine unglaubliche Reise.“ Der Schweizer bedankt sich bei seinen Eltern, Freunden und allen Wegbegleitern.

In einer Aussendung des Verbands erläutert Roulin dann auch seine Beweggründe. „Vor allem am Start hat es sich einfach anders angefühlt wie bisher, die Bereitschaft und der Wille waren nicht mehr wirklich da und so musste ich erkennen, dass der Weg für mich nun wohl in eine andere Richtung gehen soll.“

© GEPA ×

Roulin gab sein Weltcup-Debüt im Februar 2017 und schaffte es vier Mal in die Top-10. Sein bestes Ergebnis war der 4. Platz bei der Abfahrt 2017 in Gröden – fürs Podest reichte es aber nie.