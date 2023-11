Odermatt verletzt - Schwarz jetzt Weltcup-Favorit?

Während Gesamtweltcup-Geheimfavorit Marco Schwarz im US-Speed-Center in Copper Mountain die Speed-Raketen hochfährt, erlitt Titelverteidiger Marco Odermatt den nächsten Rückschlag: Der Schweizer verletzte sich am Rücken.

Zwei Tage nach seinem 2. Platz beim Slalom-Auftakt in Gurgl traf Marco Schwarz im ÖSV-Speed-Quartier in Copper Mountain (Colorado) ein. Am Dienstag gewöhnte sich der Allrounder an die langen Ski, am Mittwoch stieg er ins Abfahrtstraining im US Speed Center ein. Dort bereiten sich auch die Schweizer auf den Abfahrts-Auftakt (1./2. Dezember in Beaver Creek) vor. Doch der prominenteste Eidgenosse fehlte am Mittwoch: Gesamtweltcup-Titelverteidiger Marco Odermatt.

Bei einem "Verdreher" beleidigte Odermatt eine Bandscheibe

Die Erklärung dazu lieferte gestern der Blick. "Es ist mir am Vortag im Super-G-Training ziemlich heftig in den Rücken eingeschossen, deshalb muss ich eine Pause einlegen", wird Odermatt in der Schweizer Tageszeitung zitiert. Odermatts Tiroler Trainer Helmut Krug erklärt: "Marcos Bandscheibe wurde nach einem kurzen Verdreher ordentlich zusammengestaucht, das hat zu einer Entzündung geführt. Weil wir im Hinblick auf die Rennen von nächster Woche in Beaver Creek keine Risiken eingehen wollen, bin ich mir nicht sicher, ob Marco in dieser Woche noch ein Ski-Training absolvieren wird." Die Schweizer sehen für ihren Marco offenbar schwarz.

Für unseren Marco Schwarz steigen damit die Chancen, zum ernsthaften Herausforderer für Gesamtweltcup-Favorit Odermatt zu werden. Nach Platz 2 beim Auftakt-Slalom in Gurgl will "Blacky" seine in der Sommer-Vorbereitung erarbeiteten neuen Speed-Fähigkeiten ausspielen.