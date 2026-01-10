ÖSV-Pleite bei Odermatt-Sieg in Adelboden

Raphael Haaser wird als bester Österreicher Achter - Schwarz und Brennsteiner scheiden aus.

Marco Odermatt hat in seinem Wohnzimmer Adelboden mit einer weiteren brillanten Vorstellung zum fünften Mal hintereinander den Riesentorlauf am Chuenisbärgli gewonnen. Das war vor dem Schweizer Skistar nur Ingemar Stenmark von 1979 bis 1984 gelungen. Odermatt setzte sich deutlich vor dem für Brasilien fahrenden Lucas Pinheiro Braathen (+0,49 Sek.) und dem Franzosen Leo Anguenot (+0,68) durch. Die Österreicher waren bei der Schweizer Skiparty nur Statisten.

© oe24

Schwarz und Brennsteiner out

Weltmeister Raphael Haaser war als Achter (+1,78) bester Österreicher. Ein ÖSV-Duo konnte seine gute Ausgangsposition zur Mittagspause nicht zu einem Sturm-Lauf auf das Podest nutzen. Joshua Sturm, als Halbzeit-Fünfter der Überraschungsmann des ersten Durchgangs, fiel auf Rang 14 zurück. Marco Schwarz, der Sechste nach dem ersten Durchgang, rutschte mit klarer Zwischenführung am steilen Zielhang aus dem Kurs.

© GEPA

Stefan Brennsteiner musste die Führung in der Riesentorlauf-Wertung an Odermatt abgeben. Er schied als Halbzeit-21. im zweiten Lauf aus. Lukas Feurstein wurde bei Schneefall und dichter Bewölkung im Berner Oberland 21. Drei Österreicher schafften es nicht in den zweiten Durchgang, darunter Manuel Feller (35.).