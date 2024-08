ÖSV-Star (23) schwer verletzt: Saison-Aus!

Unsere Technikspezialistin fällt nach einem Trainingscrash in Argentinien für die kommenden Saison aus.

Sophia Waldauf kam beim Slalomtraining in Ushuaia (ARG) zu Sturz und erlitt dabei eine Knie- und Schulterverletzung. Die Tirolerin trat daraufhin zur genauen medizinischen Abklärung und weiteren Behandlung die Heimreise an. Die MRI-Untersuchung in Innsbruck ergab dabei einen vorderen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie sowie eine Schultergelenkssprengung.

Saison-Aus für Technik-Spezialistin

Die 23-Jährige wird in den nächsten Tagen im Sanatorium Kettenbrücke von Dr. Jürgen Oberladstätter am Knie operiert, die Schulter kann konservativ behandelt werden. Damit fällt die Technikspezialistin für die kommenden Saison aus.