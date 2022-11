Schwarz will im Super-G überraschen

Marco Schwarz steht in seinem ersten Weltcup-Super-G am Sonntag im Fokus.

Die Speed-Spezialisten starteten am Samstag mit einer Abfahrt in die Saison. Am Sonntag (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker), wenn es mit dem ersten von zwei Super-Gs in Lake Louise (CAN) weitergeht, steht nun ein Techniker ganz besonders im Fokus. Schwarz, der schon länger an die Domäne Speed herangeführt werden sollte, feiert in dieser nun seine Premiere im Weltcup. „Letztes Jahr hat uns die Verletzung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir waren ja schon auf dem Plan, den wir heuer machen “, erklärte ÖSV-Cheftrainer Marco Pfeifer.

Der Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk macht Schwarz keine Probleme mehr. Schon im Sommer absolvierte er ein Training mit den ÖSV-Abfahrern in Chile, welches laut dem 27-jährigen Kärntner „sehr viel gebracht“ habe.

"Wäre schade, dieses Potenzial nicht zu nützen"

Zuletzt absolvierte Schwarz auch den Speed-Block in Copper Mountain (USA) und die beiden Abfahrtstrainings in Lake Louise. Dort wurde er 45. (+2,23 Sekunden) und 72. (+3,03). Coach Pfeifer: „Dieses Potenzial in seiner Karriere nicht zu probieren und zu nützen, wäre zu schade.“ Fasst Schwarz in den Speed-Events Fuß, wird der Kombi-Weltmeister bzw. Slalomkugelgewinner von 2021 zum heißen Anwärter auf den Gesamtweltcup.