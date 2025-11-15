Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Shiffrin fährt allen davon, ÖSV-Damen droht Debakel
© gepa

Slalom in Levi

Shiffrin fährt allen davon, ÖSV-Damen droht Debakel

15.11.25, 10:51
Teilen

Mikaela Shiffrin ist in Levi auf Rentier-Mission! Die Amerikanerin fuhr in Finnland allen davon und führt nach dem ersten Durchgang. Katharina Huber hat als beste Österreicherin schon 2,01 Sekunden Rückstand. 

Shiffrin ist heiß auf ihr neuntes Rentier - im Hohen Norden gibt's neben dem Siegerscheck auch einen tierischen Preis. Acht Rentiere hat Shiffrin schon, mit 1,08 Sekunden Vorsprung geht sie vor Lara Colturi (ALB) und Lena Dürr (GER, +1,49) in den zweiten Durchgang.

Die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr in Finnland. Dann hoffen die ÖSV-Damen auf eine Aufholjagd. Katharina Huber (+2,01), Lisa Hörhager (+2,10), Katharina Liensberger (+2,16), Katharina Truppe (+2,49) und Katharina Gallhuber (+2,74) werden aber wohl nicht um die Spitzenplätze mitkämpfen können.

Liensberger gibt sich aber kämpferisch: "Die Piste gibt es aber her!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden