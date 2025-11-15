Shiffrin fährt allen davon, ÖSV-Damen droht Debakel

Mikaela Shiffrin ist in Levi auf Rentier-Mission! Die Amerikanerin fuhr in Finnland allen davon und führt nach dem ersten Durchgang. Katharina Huber hat als beste Österreicherin schon 2,01 Sekunden Rückstand.

Shiffrin ist heiß auf ihr neuntes Rentier - im Hohen Norden gibt's neben dem Siegerscheck auch einen tierischen Preis. Acht Rentiere hat Shiffrin schon, mit 1,08 Sekunden Vorsprung geht sie vor Lara Colturi (ALB) und Lena Dürr (GER, +1,49) in den zweiten Durchgang.

Die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr in Finnland. Dann hoffen die ÖSV-Damen auf eine Aufholjagd. Katharina Huber (+2,01), Lisa Hörhager (+2,10), Katharina Liensberger (+2,16), Katharina Truppe (+2,49) und Katharina Gallhuber (+2,74) werden aber wohl nicht um die Spitzenplätze mitkämpfen können.

Liensberger gibt sich aber kämpferisch: "Die Piste gibt es aber her!"