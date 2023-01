Shiffrin feiert Rekord-Sieg bei nächstem ÖSV-Debakel

Nächstes Damen-Debakel bei Shiffrins Rekord-Show Unsere RTL-Damen stecken weiter tief in der Krise. Die 24-jährige Julia Scheib fährt beim zweiten RTL in Kranjska Gora nur auf Rang 13. US-Star Mikaela Shiffrin gewinnt in Slowenien und feiert ihren 82. Weltcup-Sieg. Dadurch zieht sie mit Landsfrau Lindsey Vonn gleich.