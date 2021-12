Ski-Star Corinne Suters Start kämpft sich nach einem harten Trainingssturz schrittweise zurück zu alter Form - die Schweizerin richtet sich nun mit einer emotionalen Nachricht an ihre Fans.

Blut, Schweiß und Tränen - um im Spitzensport erfogreich zu sein, müssen die Athleten oft durch schwierige Zeiten gehen. So ging es auch Corinne Suter. Der schweizer Ski-Star wurde von einem Trainingssturz im September ordentlich zurückgeworfen. Doch die 27-Jährige zeigte eindrucksvoll ihre Comenback-Qualitäten, kämpfte sich am vergangenen Wochenende zurück ins Top-Feld. Bei der Abfahrt in Lake Louise raste Suter schon wieder aufs Podest.

In ihrem jüngsten Instagram-Posting teilt die Ski-Beauty ein Bild von ihrem vereerenden Sturz. In Zermatt hatte sich Sutter schwere Knochenprellungen an beiden Schienbeinen und Schürfwunden im Gesicht zugezogen. Im Anschluss flossen einige Tränen auch ihre geschwollene Lippe und eine blutige Wund am Kinn zeichneten die Eidgenossin, wie man auf dem Schnappschuss erkennen kann.

Nicht einmal drei Monate später landete die Speedspezialistin wieder auf dem "Stockerl", feierte ihr Sensationscomeback! In der ersten Abfahrt in Lake Louise war sie noch Fünfte gewesen, in der zweiten katapultierte sie sich mit einer bärenstarken Fahrt auf Rang drei.

"Das war ein unglaublicher Start in die Saison. Hätte mir das jemand nach meinem Sturz Ende September gesagt, hätte ich es nie geglaubt“, schreibt Suter auf Insatgram. Schon am kommenden Wochenende bei ihrem Heimrennen in St. Moritz kann sie nachlegen.