Breezy Johnson verzichtet auf Olympia

Skirennläuferin Breezy Johnson hat am Dienstag erklärt, keinen Start bei den Olympischen Spielen in Peking anzustreben.

Die seit vergangener Woche 26-jährige Speed-Spezialistin war am Freitag beim Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo gestürzt und hatte sich dabei am Knie verletzt. "Ein großes Stück Knorpel hat sich teilweise abgelöst", schrieb die US-Amerikanerin am Dienstag auf Instagram.

Sie könnte zwar trotzdem probieren, Rennen zu fahren, habe aber Bedenken, dass der Schaden dadurch größer würde. Sie habe seit jeher den Traum gehabt, Olympiasiegerin zu werden, hielt Johnson fest. "Aber die Wirklichkeit ist, dass es das Risiko, und es gibt immer Risiko, nicht mehr wert ist." Sie werde alles daransetzen, ihren Traum bei den Spielen 2026 in Mailand/Cortina realisieren zu können. Johnson hat in Abfahrt bisher sieben Podestplätze geschafft, auf einen Sieg wartet sie noch.