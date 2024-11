Insider verrät: DAS steckt hinter möglichem Raich-Comeback

Die ehemalige Slalom-Queen Marlies Raich heizte mit einem Instagram-Video die Gerüchteküche im Skiweltcup gewaltig an. Ein Insider verrät oe24, was dahinter steckt.

Kehrt die ehemalige Slalom-Queen mit 43 Jahren tatsächlich in den Ski-Weltcup zurück? Das Instagram-Video von Marlies Raich sorgte einen Tag vor dem Slalom-Auftakt in Levi (HIER im Sport24-LIVETICKER) für Hoffnung und Freude in der Ski-Welt. Mit vier Kristallkugeln, einem Weltmeistertitel und 35 Slalom-Weltcupsiegen hat die Salzburgerin nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

© GEPA ×

Zahlreiche aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen kommentierten das Posting teils begeisternd. "Du kommst auch zurück!!! Ich muss zurück zum Training", schrieb etwa die US-Amerikanerin Julia Mancuso. Raich antwortete: "Das solltest du!" Sie wäre mittlerweile bei weitem nicht die einzige, die aus dem Ruhestand zurückkehren würde. Nach Marcel Hirscher und Lindsey Vonn wäre das allerdings eine riesige Sensation.

oe24 sprach mit einem ehemaligen Rennläufer, der unsere letzte Levi-Slalom-Siegerin (2010) bei besagten Video-Aufnahmen im Pitztal beobachtet hatte. Der Insider: „Für mich hat das eher nach einem Werbedreh ausgesehen." Marlies war an diesem Tag mit Ehemann Benni Raich auf der Piste. Was auf dem Instagram-Video nicht zu sehen ist: Die beiden fuhren eine Art Parallelslalom.

Sponsoren-Sensation oder Comeback-Coup?

Außerdem fällt bei dem kurzen Insta-Video ein besonderes Detail auf. Auf Raichs Helm fehlte der Schriftzug ihres langjährigen Werbepartners Uniqa. oe24-Infos zufolge soll auch Benni Raich, der in dem Insta-Video nicht zu sehen war, ohne Uniqa-Branding auf der Piste gewesen sein.

Gut möglich also, dass der Sponsoren-Deal mit der Versicherung zu Ende geht und/oder der Clip ein neues Engagement anteasern soll. Das würde auch den Hashtag "#newchapter" erklären. Ein neues Kapitel für die Raich-Familie. Im Hintergrund gibt es schon erste Vermutungen. Denn in einem weiteren Beitrag ist auch noch der #redandblue zu sehen. Was das bedeuten könnte, wird Raich wohl schon bald verraten. Jedenfalls heißt es am Ende des Videos vielversprechend: „coming soon!“, was bedeutet, dass wir bald mehr hören werden.