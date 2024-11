Nächstes Ski-Comeback? Marlies Raich freut sich auf neues Kapitel

Lindesy Vonn und Marcel Hirscher sind bereits zurück im Ski-Weltcup. Auch Anna Veith überlegt, von der neuen Wildcard gebrauch zu machen. Jetzt sorgt ein Video von unserer Slalom-Queen Marlies Raich für neue Comeback-Gerüchte.

Comebacks im Ski-Weltcup von ehemaligen Weltklasseathleten dürfte der Trend des Winters sein. Marcel Hirscher feierte bereits in Sölden seine Rückkehr. Auch Lindsey Vonn will es mit 40 Jahren noch einmal wissen und schnallt sich wieder die Renn-Latten an. Selbst Anna Veith überlegt, aus der Ski-Pension zurückzukehren. Jetzt lässt unsere ehemalige Slalom-Queen Marlies Raich die Fans auf eine Rückkehr hoffen.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte sie ein Video, auf dem sie sich wieder den Hang hinunterwirft. Davor bereitet sie sich in altgewohnter Manier mit Aufwärmübungen und in einem neuen Rennanzug vor. Die Fans darunter rasten förmlich aus. Was dahinter steckt, ist allerdings noch unklar, mehr will sie noch nicht verraten.

Bevor Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin im Slalom praktisch unschlagbar waren, gab es an der Frau von Benni Raich kein Vorbeikommen. Insgesamt feierte die mittlerweile 43-Jährige in ihrer Spezialdisziplin 35 Weltcupsiege und holte vier Mal den Disziplinen-Weltcup. 2006/2007 verpasste sie die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup um nur 90 Punkte. Die Fans sind gespannt, ob es nun zum nächsten Mega-Comeback kommen wird.