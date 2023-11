Nächste Absage am Matterhorn: Letztes Damen-Training gestrichen

Das Abschlusstraining für die Frauen-Abfahrten im alpinen Ski-Weltcup in Cervinia ist wegen Windes und der ungünstigen Prognose abgesagt worden.

Das Abschlusstraining für die Frauen-Abfahrten im alpinen Ski-Weltcup in Cervinia ist wegen Windes und der ungünstigen Prognose abgesagt worden. Schon gegen sechs Uhr trafen die Verantwortlichen am Freitag die Entscheidung. Von drei angesetzten Probeläufen für die beiden Matterhorn-Abfahrten am Samstag und Sonntag (jeweils 11.45 Uhr/ORF 1) konnte nur einer stattfinden.

Am Donnerstag hatten die 65 Starterinnen von gelegentlichem Sonnenschein über leichte Böen bis hin zu leichtem Schneefall und Wind alles erlebt. Das Ergebnis mit den drei Österreicherinnen Christina Ager, Emily Schöpf und Christine Scheyer unter den ersten vier ist damit ohne große Aussagekraft für die Rennen.

Die Wettervorhersagen fürs Wochenende lassen vieles offen, aber zumindest die Austragung eines Rennens als nicht unwahrscheinlich erscheinen. Es wäre, bei geschlechterübergreifend bisher sechs abgesagten Abfahrten hintereinander im vergangenen und diesen Herbst, die von den Organisatoren langersehnte Premiere.