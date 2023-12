Starkes Lebenszeichen von unseren Ski-Damen beim Heim-Slalom in Lienz. Nach der Schmach im RTL fahren mit Katharina Huber, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe vier ÖSV-Ladies in die Top 10. Der Sieg ging, wie schon am Donnerstag, an die überlegene Mikaela Shiffrin.