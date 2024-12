Comebacks in Val d’Isère: Schwarz und Feller wieder am Start

Der Ski-Weltcup macht Station in Val d’Isère. Am Wochenende starten Schwarz und Feller ihr Comeback, während Odermatt im Riesentorlauf seine Ausfall-Serie beenden will.

Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt zurück nach Europa. In Val d’Isère stehen am Samstag der Riesentorlauf (9.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) und am Sonntag mit dem Slalom (10 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) zwei packende Entscheidungen bevor: Im Riesentorlauf möchte Marco Odermatt nach drei Ausfällen in Serie wieder in die Erfolgsspur finden. Gleichzeitig gibt es mit Manuel Feller und Marco Schwarz zwei wichtige Comebacks im ÖSV-Team.

ÖSV-Techniker auf der Jagd nach Punkten

Die ÖSV-Techniker hatten bisher einen schwierigen Saisonstart. Nach einem Ausfall in Sölden und einer Pause in Beaver Creek kehrt Manuel Feller auf die Piste zurück, um endlich seine ersten Punkte der Saison zu holen. Auch Stefan Brennsteiner, der in Beaver Creek Zehnter wurde, will erneut in die Top Ten fahren.

Odermatts ungewöhnliche Durststrecke

Für Marco Odermatt verlief der Start in den Winter ebenfalls enttäuschend. Der Schweizer Riesentorlauf-Star schied in drei Rennen hintereinander aus – ein Novum in seiner Weltcup-Karriere. In Val d’Isère wird er hochmotiviert sein, diese Serie zu beenden und den Sprung aufs Podium zu schaffen.

Noel mit Heimvorteil im Slalom

Am Sonntag steht der Slalom auf dem Programm, bei dem der Franzose Clement Noel als Favorit ins Rennen geht. Der Olympiasieger hat bereits die ersten beiden Slalom-Rennen der Saison gewonnen und kennt die Hänge in Val d’Isère wie kein anderer.

Startzeiten und TV-Übertragung

Der beginnt am Samstag um 9.30 Uhr, der Slalom am Sonntag um 10.00 Uhr. Beide Entscheidungen live in ORF 1 & im Sport24-Liveticker, der zweite Durchgang startet jeweils um 13.00 Uhr.