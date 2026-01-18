Alles zu oe24VIP
Manuel Feller
© APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ski Alpin

Feller bei McGrath-Führung in Wengen Halbzeitsiebenter

18.01.26, 11:14
Der Norweger Atle Lie McGrath hat sich am Sonntag im Weltcup-Slalom von Wengen die Halbzeitführung erarbeitet.

Jeweils 0,40 Sekunden Rückstand haben dessen Landsmann Henrik Kristoffersen und der Schweizer Loic Meillard. Manuel Feller hatte bei teils weichen Pistenverhältnissen als Siebenter 1,51 Sek. Rückstand. Auch Michael Matt (+1,88), Adrian Pertl (+1,99) und Fabio Gstrein (+2,00) lagen in den Top 15. Der zweite Durchgang ist für 13.00 Uhr angesetzt (live ORF 1).

"An der Kurssetzung ist es nicht gelegen. Man sieht, dass die Piste sehr nachlässt. Natürlich, wenn die Kurssetzung unrhythmischer ist, werden gewisse Schwünge kürzer gesetzt. Es war schon spurig", sagte Feller, der meinte, dass er im zweiten Durchgang aufpassen müsse, dass er "von hinten überholt und durchgereicht" werde. Gesetzt hatte den Kurs auf der Strecke "Männlichen" Österreichs Technikchef Martin Kroisleitner.

McGrath zeigte sich im ORF-TV-Interview "vom großen Vorsprung" überrascht, es sei auf diesen Schneebedingungen schwierig gewesen. "Der steile Teil und unten war es wirklich gut." Der erkrankte Kristoffersen lag bis Samstag fünf Tage im Bett, für einen "Zweiminuten-Arbeitstag" reicht es, meinte er.

