Feller führt nach Sensationslauf in Gurgl

Manuel Feller startet mit einem Traumlauf in die neue Saison. Der Österreicher führt nach dem 1. DG. Fabio Gstrein ist aif P3, Marco Schwarz auf P5.

Manuel Feller steht nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Hochgurgl mit einem gewaltigen Vorsprung an der Spitze des Klassements. Der Tiroler war am Samstag 0,94 Sekunden schneller als sein erster Verfolger, der Franzose Clement Noel. Sein Landsmann Fabio Gstrein (+0,99) folgte dahinter als Dritter, Marco Schwarz (+1,16) wird als fünfletzter Läufer in den Entscheidungsdurchgang (ab 13.45 Uhr/live ORF 1) starten. Johannes Strolz fädelte ein.

Im Ziel meinte Feller, die Fahrt habe sich "definitiv nicht so gut" angefühlt, wie es die Zeit aussagen würde. "Es ist sehr schwierig gewesen im Steilhang, den Ski auf Zug zu kriegen", meinte der 31-Jährige. "Aber lieber ist es mir so als umgekehrt."