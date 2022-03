Kjetil Jansrud beendet seine Karriere

Der 36-jährige Norweger bestreitet in Kvitfjell sein letztes Rennen.

Kjetil Jansrud wird demnächst seine Karriere im Alpinski-Weltcup beenden. Das kündigte der Norweger am Montag auf Instagram an. "Kvitfjell wird mein letztes Rennen als aktiver Skirennläufer sein. Viele Gedanken haben mich zu dieser Entscheidung geführt. Es war keine leichte Entscheidung für mich, mit dem aufzuhören, das ich mein ganzes Leben gemacht habe", schrieb der 36-Jährige. In Kvitfjell finden am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G statt.

Jansrud gewann insgesamt 23 Weltcuprennen. Er wurde 2014 Super-G-Olympiasieger und 2019 Abfahrts-Weltmeister und holte zudem vier weitere Olympia- und zwei weitere WM-Medaillen.