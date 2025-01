Manuel Feller outet sich als Skisprung-Fan

"Die haben ein richtiges Skisprungfieber ausgelöst"

Manuel Feller hat sich im Vorfeld des Weltcup-Slaloms der Männer in Madonna di Campiglio am Mittwochabend als Skisprung-Fan geoutet. "Seit ich ein kleiner Bua bin, schau ich mir die Vierschanzen-Tournee an. Es ist ein Highlight für mich, was den Wintersport betrifft", sagte Feller. Eine derartige Erfolgsbilanz könne man von ihm und seinen Kollegen aktuell nicht erwarten. "Aber wir werden versuchen, nachzulegen", gab er an.

Die Skispringer hatten bei der Tournee drei Dreifach-Siege bzw. elf von zwölf möglichen Podestplätzen geholt und dann am Ende durch Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft einen Triple-Gesamtsieg gefeiert. "Was die Jungs da abgeliefert haben, da kann man nur den Hut ziehen. Die haben ein richtiges Skisprungfieber ausgelöst", schwärmte der 32-jährige Tiroler. Das spornt zwar alle an, aber "so wie sie werden wir es sehr wahrscheinlich nicht zusammenbringen".