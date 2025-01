ÖSV-Stars wollen in Madonna glänzen

Der Slalom-Weltcup startet mit einem Kracher ins neue Jahr: In Madonna di Campiglio kämpfen die besten Slalomläufer um wichtige Punkte. Das ÖSV-Team will im dichten Jänner-Programm die Weichen für die WM in Saalbach stellen.

In Madonna di Campiglio steht am Mittwoch (17:45 & 20:45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) der erste Slalom des neuen Jahres auf dem Programm. Es ist der Auftakt eines intensiven Slalom-Monats mit weiteren Rennen in Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming und Garmisch-Partenkirchen, der dem ÖSV-Team wichtige Erkenntnisse für die Ski-WM in Saalbach liefern soll.

Training und Analyse in der Pause

Nach einer Rennpause haben Manuel Feller und Co. in Saalbach und am Weißensee trainiert. Techniktrainer Martin Kroisleitner betonte die gute Analyse und die methodischen Ansätze, um das Potenzial der Läufer auszuschöpfen.

Feller fit und zuversichtlich

Manuel Feller nutzte die Pause, um an seiner körperlichen und skifahrerischen Form zu arbeiten. Er fühlt sich fit und freut sich auf die kommenden Rennen.

Schwarz kehrt nach Verletzung zurück

Marco Schwarz, der in Madonna 2023 triumphierte, kehrt nach seiner Verletzungspause zurück. Er sieht das Rennen als Motivation und freut sich auf die bekannte Strecke. Er betont aber auch, dass er sich noch herantasten müsse und die WM noch weit weg sei.

Kristoffersen als Favorit

Neben den ÖSV-Athleten ist Henrik Kristoffersen, der in Madonna bereits drei Siege feiern konnte, ein starker Konkurrent.

ÖSV will Top-Ten-Ergebnisse

Bisher konnten nur Feller und Gstrein Top-Ten-Platzierungen im Slalom erreichen. Die anderen ÖSV-Läufer, darunter auch Schwarz, wollen nun ein Zeichen setzen.