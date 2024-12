Schock bei Bormio-Training! Sarrazin mit Hubschrauber abtransportiert!

Schockmoment beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio! Der französische Speed-Spezialist und Vorjahressieger Cyprien Sarrazin stürzte im unteren Abschnitt der Stelvio-Strecke und blieb regungslos unter den Fangnetzen liegen.

Ein dramatischer Vorfall erschütterte das Weltcup-Training! Der 30-jährige Sarrazin hob bei der Einfahrt in den Schlussteil ab und prallte aus großer Höhe mit Rücken und Kopf heftig auf die harte Piste. Der französische Speedexperte schlitterte regungslos den Steilhang hinab, durchbrach das Sicherheitsnetz und kam erst danach zum Stillstand.

Gelbe Flagge für Kriechmayr

Der dramatische Sturz hatte auch Auswirkungen auf den nachfolgenden ÖSV-Fahrer Vincent Kriechmayr. Der Oberösterreicher, der mit Startnummer 12 an der Reihe war, wurde umgehend mit einer Gelben Flagge gestoppt, da die Rennleitung ihre gesamte Aufmerksamkeit auf den verletzten Sarrazin richtete.

»Er ist bei Bewusstsein«

Schnell wurde das Training unterbrochen, ein Rettungshubschrauber angefordert, um den fünfmaligen Weltcup-Sieger aus der Gefahrenzone zu bergen. Gut eine halbe Stunde nach dem Sturz gab es dann erste vorsichtige Entwarnung: Das Training wurde wieder aufgenommen. Kevin Page, der Leiter der französischen Technikgruppe, meldete sich in der TV-Übertragung zu Wort und gab erste Informationen zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen. „Er ist bei Bewusstsein, hat aber starke Schmerzen am Fuß“, so Page. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, doch der Schock des Sturzes sitzt noch immer tief.

Besonders bitter: Vorjahresssieger Sarrazin galt nach Trainings-Bestzeit am Vortag als einer der heißesten Anwärter auf den Sieg in der Abfahrt am Samstag (ab 11.30 Uhr, im Sport24-Liveticker). Die Schwere der Verletzungen bleibt abzuwarten.

Sturzorgie in Bormio

Doch damit nicht genug - der nächste Schock folgte auf dem Fuß! An der tückischen Welle stürzten kurz darauf auch Kyle Negomir (USA) und Josua Mettler (Schweiz). Doch der schlimmste Moment traf Lokalmatador Pietro Zazzi. Wie Sarrazin ging auch er zu Boden, prallte heftig auf den Boden und musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.