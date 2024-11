× Ski-Star Kilde: Dramatischer Gewichtsverlust nach Infektion

Aleksander Aamodt Kilde verlor nach einer schweren Schulterverletzung und Infektion insgesamt 9 Kilogramm. Der Skistar arbeitet nun an seiner Genesung und plant sein Comeback für die Saison 2025/26.

Alarm um Speed-Superstar Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger, bekannt für seine beeindruckende Muskelmasse, hat nach einer langwierigen Schulterverletzung und einer hartnäckigen Infektion insgesamt 9 Kilogramm an Gewicht verloren. Nach seinem schweren Sturz bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen im Januar 2024 erlitt Kilde Verletzungen an Schulter und Bein.

9 Kilo weniger: Kilde kämpft um Comeback

Es folgten mehrere Operationen und eine intensive Rehabilitationsphase, die bis zum Sommer vielversprechend verlief. Doch eine Infektion in der Schulter brachte neue Komplikationen. Die entzündliche Komplikation erforderte eine erneute Operation und eine zehntägige Antibiotikabehandlung, was den Heilungsprozess verzögerte und vor allem Muskelmasse und Kraft kostete.

Strikte Diät und hartnäckige Infektion

Neben der intensiven Antibiotikabehandlung musste Kilde eine strenge Diät ohne Kohlenhydrate und Zucker einhalten, um die Infektion zu bekämpfen. Der Skirennfahrer verlor so massiv an Gewicht und musste sein für die Saison 2024/25 geplantes Comeback verschieben.

Ziel Olympia 2026: Kilde bleibt motiviert

Trotz der Rückschläge bleibt Kilde entschlossen und hofft, zur Saison 2025/26 zurückzukehren. Sein Ziel: die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d’Ampezzo. „Ich bin entschlossen, stärker als je zuvor zurückzukommen,“ sagte der 32-jährige Kilde. Unterstützung erhält er dabei von seiner Verlobten Mikaela Shiffrin, die ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht - inklusive Liebeslied. Die Rekordfahrerin überraschte mit einem romantischen Ständchen auf Instagram.

Übt Shiffrin schon für zweite Karriere?

Auch für den US-Superstar lief der Weltcup-Auftakt mit Platz fünf in Sölden nicht ganz nach Wunsch. Dass sie den 100. Sieg in dieser Saison noch feiern wird, bleibt aber weiterhin mehr als realistisch. Am Samstag jagt Shiffrin beim Slalom in Levi Sieg Nr. 98. Für den Fall, dass das Country-Girl doch über einen Berufswechsel nachdenkt: Auch als Musikerin macht Mika eine Top-Figur.