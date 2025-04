Ski-Legende Ivica Kostelic von Lawine verschüttet

Zwei Freerider lösten in den Salzburger Obertauern eine Lawine aus .

Sbg. Bei einem Lawinenabgang, den zwei Freerider im Bereich des Gamspitzls in Obertauern ausgelöst hatten, ist am Mittwoch gegen Mittag einer der Sportler verschüttet worden. Der Mann, ein 45-Jähriger aus Kroatien, konnte von seinem Kollegen, einem 30-jährigen Salzburger, geortet und ausgegraben werden. Bei dem Verschütteten handelte es sich um den einstigen kroatischen Alpin-Skistar Ivica Kostelic, wie die "Salzburger Nachrichten" am Abend berichteten.

Der Sportler dementiert allerdings arrogant, einer der Verschütteten gewesen zu sein. Er habe sich zu diesem Zeitpunkt mit seinen Kindern am Pool seiner Unterkunft befunden. Sein Name sei in die Medien gekommen, weil er seine Beobachtungen zur Lawine berichtet habe. Zugleich bat er alle Medien, seine Privatsphäre zu respektieren und ihn und seine Familie nicht im Skiurlaub zu stören. Weder Polizei noch Bergrettung wollten sich am Donnerstag zur Identität des Lawinenopfers äußern.



Von Kollegen ausgegraben

Die Bergrettung Obertauern war gegen 13 Uhr alarmiert worden. "Die Nachlawinengefahr war groß und es wurde vorerst entschieden, keine Bergretter im Gelände abzusetzen", sagte Michael Koch, Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern. Nach ersten Kontrollflügen brachte man einen Flugretter mittels Tau zur Unfallstelle. Zu diesem Zeitpunkt war der Salzburger schon dabei, den Verschütteten auszugraben. Die beiden Freerider fuhren danach selbstständig ins Tal, teilte die Bergrettung Salzburg mit. "Derzeit herrscht erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3)", warnte Koch: "Die Situation ist nicht ganz einfach einzustufen. Wir appellieren daher auf genaue Tourenplanung und auf Zurückhaltung im steilen Gelände."

Ex-Skistar sorgte schon vor kurzem für Schlagzeilen

Kostelic war zuletzt vor knapp einem Monat in die Schlagzeilen geraten, nachdem er bei einer Kajak-Tour vor Montenegro in Seenot geriet. In einer spektakulären Rettungsaktion brachten Boote der montenegrinischen Streitkräfte mit Hubschrauberunterstützung das in Seenot geratene Kajak mit Kostelic und einem Mitfahrer an Land.