5 Millionen sahen Ski-WM im ORF - Herren-Abfahrt war top

Fünf Millionen Zuseher vermeldete der ORF im Rahmen seiner sich über 70 Stunden erstreckenden Live-Übertragungen von der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm.

Meistgesehenes Rennen war die Herren-Abfahrt am 9. Februar (Franjo von Allmen siegte vor Vincent Kriechmayr) mit im Schnitt 1,13 Millionen Zuseherinnen und Zusehern.

Nur knapp dahinter landete der abschließende Slalom der Männer. Fellers Blech-Pech im 2. Durchgang verfolgten am Sonntag im Schnitt 1,12 Millionen.

Abfahrten wurden zum Millionen-Hit

Auch die Abfahrt der Frauen knackte mit 1,05 Mio. Zusehern die Millionenmarke. Auch auf den Onlinebereich blickt der ORF mit Freude und vermeldete 3,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 10,7 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 105 Mio. Minuten - allesamt Höchstwerte für eine Ski-WM. Meistgenutzter Livestream war jener zum Slalom der Frauen-Team-Kombination mit einer Durchschnittsreichweite von 66.400 Zusehern. Das Interesse an der Ski-WM war bei Männern (68 Prozent Marktanteil) und Frauen (66 Prozent Marktanteil) annähernd gleich verteilt. Den höchsten Marktanteil erreichte der ORF im Burgenland (72 Prozent).

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sah in den Übertragungen "eine Demonstration dessen, was der ORF zu leisten vermag. Die Bilder, die mit ORF-Sport-Knowhow in die Welt gegangen sind, waren wohl das Beste, was bei einem solchen Event bisher zu sehen war."