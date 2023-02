Das Antreten des Norwegers Lucas Braathen bei der alpinen Ski-WM in Frankreich scheint sehr ungewiss.

Wie der 22-Jährige in den sozialen Medien mitteilte, unterzog er sich in Zell am See nach einer Infektion am Blinddarm einer Operation. "Ich bin glücklich, dass alles gut gegangen ist", schrieb Braathen. "Hoffentlich bin ich in ein paar Wochen zurück."

Der WM-Riesentorlauf findet am 17. Februar statt, der Slalom am 19. In beiden Disziplinen zählt er zu den Sieganwärtern.