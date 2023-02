Auf diesem Eislaufplatz findet das Ski-WM-Finale statt

Der letzte Tag der alpinen Ski-WM 2023 verspricht ein äußerst eisiges Slalom-Spektakel.

Am letzten Tag der alpinen Ski-WM 2023 sind starke Nerven und gute Kanten gefragt. Das warme Wetter untertags und die Minusgrade in der Nacht haben die Rennstrecke in eine gefährliche Eislaufbahn verwandelt. Ex-Skistar Kjetil Jansrud gab auf Instagram bereits eine kleine Vorschau, was die Herren heute erwartet. "Kann den Slalom morgen kaum erwarten. Viel Glück, Jungs", schreibt Jansrud sarkastisch.

© Instagram

Österreich droht die erst sechste WM seit 1931 ohne Goldmedaille. Seit den Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana holte die ÖSV-Equipe immer mindestens eine Medaille in der begehrtesten Farbe. Stadlober jedenfalls spekuliert nach bisher sieben Stück (0/3/4) in Frankreich noch mit Zuwachs. "Egal, wer am Start steht, jeder aus unserem Team hat das Potenzial für einen Podestplatz", war sich die ÖSV-Oberste sicher.

Manuel Feller, Marco Schwarz, Adrian Pertl und Fabio Gstrein gehen für Rot-weiß-rot ins 13. und letzte Rennen der Frankreich-Titelkämpfe (10.00 und 13.30 Uhr/ Sport24 berichtet LIVE). Eine Medaillenbank, wie es Marcel Hirscher vor dem bisher letzten österreichischen Slalomtriumph 2019 in Aare war, ist keiner aus dem Quartett.