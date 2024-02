Slalom-Ass Feller triumphiert in Kalifornien

Manuel Feller feierte am Sonntag im kalifornischen Palisades Tahoe seinen 4. Slalom-Saisonsieg und steht vor dem Gewinn des Slalom-Weltcups.

Was für eine Entscheidung! Nach dem ersten Lauf Dritter hinter Linus Straßer und Clement Noel (FRA), ging Feller im 2. Durchgang aufs Ganze und triumphierte mit 4 Zehntel Vorsprung auf Noel. Kitzbühel- und Schladming-Sieger Straßer fiel auf Platz 3 zurück.

"Wollte keinen Scheißdreck bauen"

"Ich wollte natürlich keinen Scheißdreck bauen", schilderte Feller die Situation vor der Entscheidung. Er wollte durchkommen aber auch seine Chancen aufs Podest wahren und damit wichtige Punkte im Hinblick auf die kleine Kristallkugel einfahren. Feller: "Dass das dann so aufgeht, ist ein Traum."

+++ Fellers Sieg zum Nachlesen im Liveticker +++



Im Slalom-Weltcup baute der 31-jährige Tiroler seinen Vorsprung auf Straßer auf 204 Punkte aus. Damit kann Feller bereits nächsten Sonntag in Aspen die kleine Kugel fixieren – nämlich dann, wenn er vor Straßer bleibt, bzw. den Vorsprung auf den Deutschen hält. Denn nach Aspen stehen in Kranjska Gora (10.3.) und Saalbach (17.3.) nur mehr zwei Slalom-Rennen am Programm.

Aufregung um Haugan-Startnummer

Für kuriose Bilder in Palisades Tahoe sorgte der Viertplatzierte Timon Haugan. Vor dem 2. Durchgang hatte der Norweger, der mit Hirschers Van-Deer-Ski unterwegs ist, offenbar seine Startnummer verloren. Er improvisierte mit einer mit der Hand beschrifteten "Notnummer" und wurde Vierter.