So läuft das Super-Wintersportweekend im TV

Ein Monat vor der Ski-WM in Saalbach (4.-16. Februar) geht's im Super-Skimonat Jänner ans Eingemachte. Den Anfang machen die Technik-Damen in Kranjska Gora. Am Samstag und am Dreikönigstag jagen unser Superadler den ersten Vierschanzentournee-Sieg seit zehn Jahren.

Sportfans, denen die Wetterprognose am verlängerten Wochenende zu unsicher ist, sollte in den nächsten drei Tagen nicht langweilig werden. Neben den Ski-Damen liefern Skispringer, Langläufer und Snowboarder jede Menge Action - und alles läuft live auf ORF1. Zum Drüberstreuen gäbe es am Montagabend noch den Test-Kracher zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München.

Samstag, 9.30/12.30 Uhr: Damen-RTL in Kranjska Gora

Bereits um 9.30 Uhr geht's im Klassiker-Ort wenige Kilometer von der österreichisch-slowenischen Grenze entfernt mit dem Riesentorlauf los. Dabei ruhen unsere Hoffnungen vor allem auf Julia Scheib, die den ÖSV zuletzt am Semmering mit Platz 6 vor einer Pleite bewahrt hat. Die Entscheidung startet ab 12.30 Uhr, ORF1 überträgt alles live. Zwischen den beiden Durchgängen kämpft Mika Vermeulen um einen Podestplatz bei der Tour de Ski. Unser Langlauf-Shootingstar lauert beim Etappenrennen sensationell auf Platz 4. ORF1 ist auch beim 20-km-Skiathlon live dabei.

Samstag, 13.30 Uhr: Entscheidung beim Bergisel-Springen

Ab 13.30 Uhr gehen unsere Superadler beim Bergiselspringen in Innsbruck in die Anlaufspur. Die Österreicher kamen mit einer Dreifach-Führung zur 3. Station der Vierschanzen-Tournee: Schafft es der 22-jährige Garmisch-Sieger Daniel Tschofenig, Quali-Dominator Jan Hörl und Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft in Schach zu halten?

Sonntag, 10/13 Uhr: Liensberger jagt 1. Slalom-Saisonsieg

Beim Slalom am Sonntag will Katharina Liensberger die mit dem 3. Platz vom Semmering gewonnene Leichtigkeit mitnehmen und um den Sieg mitfahren. Dass US-Slalom-Queen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova noch immer verletzungsbedingt fehlen, steigert Liensbergers Chancen deutlich. Diesmal überbrückt ORF1 die Zeit zwischen den beiden Durchgängen mit dem Damenweltcup-Springen in Villach.

Nach dem 10-km-Skiathlonbewerb der Damen (ab 14.30 Uhr) steigt die Qualifikation zum letzten Tournee-Bewerb in Bischofshofen (ab 16.30 Uhr).

Sonntag, 18 Uhr: Anna Gasser hebt in Klagenfurt ab

15.000 Fans lassen das Klagenfurter Wörthersee Stadion am Sonntag zum letzten Mal zum Hexenkessel werden. Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser will ab 18 Uhr auf der Riesenschanze ihre besten Tricks auspacken und daheim ihren ersten Saisonsieg einfahren.

Montag, 14.30 Uhr: Entscheidung bei der 73. Vierschanzen-Tournee

Am Montag stehen eindeutig die Skispringer im Mittelpunkt. Zehn Jahre nach Stefan Kraft (2014/15) soll endlich wieder ein rot-weiß-roter Adler ganz oben stehen.

Und wer immer noch nicht genug hat, kann nach der Siegerehrung, Interviews und Analysen von Andreas Goldberger & Co. (alles auf ORF1) auf ServusTV umschalten. Ab 18 Uhr wollen die Bullen aus Salzburg unter dem neuen Coach Thomas Letsch im Test-Kracher gegen Bayern ihr neues Gesicht zeigen.

PS: Die Ski-Herren ist erst wieder am Mittwoch (8. Jänner) dran. Ab 17.45 steigt der Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio, wo die Entscheidung zur besten TV-Sendezeit fällt (20.45 Uhr/ORF1 live)